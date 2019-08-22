أمير كرارة يكشف عن صلة القرابة بينه وبين أحمد صلاح حسني
الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:50 م
الفجر الفني
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كشف الفنان أمير كرارة، في تصريحات صحفية سابقة أن الكابتن والفنان أحمد صلاح حسنى، نجم نادى شتوتجارت البلجيكى الأسبق والفنان الحالي، أخو زوجته "نسيبه".
وأشار إلى أنه يحب لعب كرة القدم كثيراً، حيث أنه أنشأ بالتعاون مع عدد من الفنانين ولاعبى الكرة "منتخب التجمع" الذى يحتوى على العديد من الفنانين من بينهم هو وأحمد صلاح حسنى وأمير طعيمة ومحمد زيدان وبشير التابعى وحسام غالى وأحمد فتحى.
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