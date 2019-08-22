أمير كرارة يكشف عن صلة القرابة بينه وبين أحمد صلاح حسني

كشف الفنان أمير كرارة، في تصريحات صحفية سابقة أن الكابتن والفنان أحمد صلاح حسنى، نجم نادى شتوتجارت البلجيكى الأسبق والفنان الحالي، أخو زوجته "نسيبه".



