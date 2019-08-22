ترامب يجتمع مع جونسون وماكرون وميركل وترودو وآبي ومودي في قمة السبع

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع المقبل في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) في مدينة بياريتز الفرنسية، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيريه الياباني شينزو آبي، والهندي ناريندا مودي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس.





وكشفت مصادر رسمية أمريكية في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن ترامب سيعقد أيضاً اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل لبحث زيادة النمو الاقتصادي العالمي.





كما سيجتمع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لبحث عملية إقرار المعاهدة التجارية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا وسبل زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والاحتجاجات في هونغ كونغ.





وسيجتمع ترامب مع جونسون للمرة الأولى منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا في يوليو الماضي وفقا لمعلومات صحافية.





وقال أحد المسئولين في المؤتمر الصحافي: "سيبحثان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واحتمال التوصل لاتفاق أو اتفاقيات للتجارة الحرة بين البلدين" عقب "البريكست".



