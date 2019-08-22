إصابة 5 في انقلاب توكتوك بمدخل إهناسيا في بني سويف

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس في حادث انقلاب توك توك بمدخل إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وانتقلت سيارتي إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف، وتبين أن المصابين وهم أحمد رفعت فتحي ٢٢ سنة، مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، خالد طارق حسين ٢٦ سنة، مصابا بسحجات وكدمات، أحمد جمال حماد ٢٦ سنة، سائق توك توك مصابا بكسر مضاعف بالسائق الأيمن، مصطفى سيد عبد الرحمن

٢٥ سنة، مصابا بكسر بالقدم اليمنى، محمد ربيع أحمد، 40 سنة، موظف مصابا بكسر بالقدم اليمنى، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.