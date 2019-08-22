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"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:39 م
أيام صفراء كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
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شيماء عطية
 
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شهد العرض المسرحي "أيام صفراء" حضور كامل العدد في أولى ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح، مساء اليوم الخميس بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

عرض "أيام صفراء" انتاج مركز الهناجر للفنون، ترجمة نيفين فايق، سينوغرافيا : فادي فوكية، تصميم حركة : محمد شفيق، تصميم إضاءة : محمد عبد المحسن، رؤية موسيقية: باهر جمال، البطولة للفنانين" رامى الطمباري، عابد عناني، رباب طارق"، مخرج منفذ : رمضان موسى وهيثم مفيد، تأليف : دانييلا يانيتش، إخراج : أشرف سند .
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
"أيام صفراء" كامل العدد في أول ليالي عرضه في المهرجان القومي للمسرح (صور)
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