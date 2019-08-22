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بعثة بيراميدز تصل إلى الكونغو بطائرة خاصة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:41 م
بعثة بيراميدز تصل إلى الكونغو بطائرة خاصة
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علي نبوي
 
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وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى مدينة برازافيل عاصمة الكونغو، استعدادا لمواجهة فريق إيتوال دي كونجو، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق.


ويتواجه بيراميدز مع بطل الكونغو يوم ٢٥ أغسطس الجاري في برازافيل في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


ويترأس البعثة، المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، حيث ضم الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني قائمة شملت ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو وخوض المباراة بعدما فاز الفزيق بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب.

وتضم القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي ومحمود حمادة ودودو الجباس

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