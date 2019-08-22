السبت.. ندوة بعنوان: "أوزبكستان الحاضر والمستقبل" بمكتبة مصر العامة

ينظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان "أوزبكستان ... الحاضر والمستقبل"، وذلك يوم السبت الموافق 24 أغسطس في الساعة الخامسة مساءا بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة.





يتحدث في الندوة السفير أيبيك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان في مصر والمهندس عبدالسلام الخضراوي عضو مجلس النواب، ورئيس مركز الحوار، ونخبة من المتخصصين في الشأن الآسيوي، وهم والدكتور سعيد المغربي رئيس اتحاد المصريين في أوزبكستان، والدكتور أحمد رجب الأستاذ بكلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتورة أميرة عبد الحكيم باحثة في شئون المرأة، والدكتورة دينا أحمد الباحثة في الشئون الاقتصادية، والدكتورة ميادة نافع الباحثة في الشئون الثقافية، ويدير الندوة الدكتور محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية.



