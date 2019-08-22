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تسريبات.. الكشف عن موعد تقديم نيمار والكشف الطبي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:24 م
تسريبات.. الكشف عن موعد تقديم نيمار والكشف الطبي
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الفجر الرياضي
 
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 زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال التقارير أن برشلونة سيحسم صفقة نيمار غدًا الجمعة بشكل رسمي، ومن ثم سيتم الإعلان الرسمي وبعد ذلك الكشف الطبي، وسيتم تقديم نيمار للجماهير يوم الإثنين المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن باريس سان جيرمان وافق على بيع نيمار إلى برشلونة بنظام الإعارة لكن مع خيار الشراء الإلزامي بقيمة 200 مليون يورو.

وتشير التقارير الصحفية حسب إذاعة RMC الإسبانية بأن باريس سان جيرمان منفتح على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني في الفترة الماضية.

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