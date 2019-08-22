رسميًا.. حسم مستقبل نافاس مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن قرار كايلور نافاس حارس ريال مدريد الإسباني ثابت، ويبدو أنه لا يوجد شيء سيُغير رغبته في الرحيل بحثاً عن المركز الأساسي خارج ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي في أفضل مركز، من أجل التعاقد مع الحارس الكوستاريكي وكل شيء يشير إلى أن مستقبله يمُر من باريس.





وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفريق الذي يقوده الألماني توماس توخيل يبحث عن حارس مىمى بجانب ألفونسو أريولا طوال الصيف.





حيث ان المدرب الألماني يعتقد أنه يحتاج حارس مرمى ذو خبرة، مثل نافاس، يساهم في المنافسة على دوري الأبطال، ذلك اللقب الذي يطلبوه في قطر.





عندما أنتهى الموسم الماضي، باريس سان جيرمان وكايلور نافاس كانوا توصلوا إلى أتفاق، لكن ريال مدريد أوقف الصفقة عندما طلبوا 20 مليون يورو للتخلي عن الحارس، بالأضافة إلى ذلك، رحيل المدير الرياضي أنتيرو هينريكي أوقف الصفقة تماماً.





والآن باريس سان جيرمان يعيد اهتمامه في نافاس و مع رغبة الكوستاريكي في الرحيل، الوضع أصبح مثالي ليتوصلوا إلى اتفاق، ريال مدريد بدأ بالفعل في البحث عن بدلاء لنافاس في السوق، الفكرة هي أيجاد حارس مخضرم يوافق على الأنتقال على سبيل الإعارة لمدة عام.





بالأضافة إلى ذلك، يجب أن لا ننسى أن ريال مدريد و باريس سان جيرمان في محادثات مستمرة من أجل نيمار. مبعوث من ريال مدريد اجتمع مع باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة.





الجدير بالذكر ان صفقات نيمار دا سيلفا ونافاس منفصلين، لكن ريال مدريد لا يستبعد التعاقد مع البرازيلي وباريس سان جيرمان يريد التعاقد مع الكوستاريكي، مما قد يسهل وصول لاعب برشلونة السابق لمدريد.



