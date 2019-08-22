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باريس سان جيرمان يحسم موقف نيمار من الرحيل إلى البارسا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:02 م
باريس سان جيرمان يحسم موقف نيمار من الرحيل إلى البارسا
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أحمد عصام
 
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حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق من الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرض برشلونة باستعارة اللاعب لمدة موسمين قادمين مع وضع بند شراء اللاعب في الصيف المقبل.

وأبدى مسئولو فريق برشلونة غضبهم الشديد من باريس سان جيرمان بعد شعورهم لعدم رغبة الفريق الباريسي في عودة نيمار إلى صفوف الفريق الكاتالوني مرة أخرى.
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