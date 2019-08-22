4 حراس على رادار ريال مدريد لتعويض رحيل نافاس
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:48 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يبحث عن حارس مرمى ذو خبرة قبل اغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، في غضون أسبوعين، مع احتمالية أن يغادر الكوستاريكي كيلور نافاس، بعد أن أبلغ النادي أنه يريد المغادرة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن الهدف هو التوقيع مع حارس مرمى يسعده أن يكون الخيار الثاني خلف تيبوا كورتوا، وهم يبحثون عن شخص يمكنه القيام بنفس الدور الذي لعبه دييجو لوبيز في السانتياجو برنابيو.
ومن بين جميع انحاء اوروبا هُناك اربع خيارات متاحه في السوق بتلك المواصفات التي يطلبها ريال مدريد، لتعويض حارسه الكبير نافاس.
بيبي ريينا (36 عام).. كان للحارس الثاني للميلان مسيره كبيره بالفعل ، كما أنه الخيار الثاني لجيانلويجي دوناروما في ملعب السان سيرو، مما يثبت استعداده للعب دور ثانوي.
ويلي كاباييرو (37 عام).. حارس مرمى تشيلسي الثاني خلف كيبا أريزابالاجا في ستامفورد بريدج ويقوم بعمل جيد عندما يتم اختياره، كما ان الأرجنتيني لديه خبرة في إسبانيا أيضًا.
مارتن ستيكلنبرج (36 عام).. الحارس الثالث في إيفرتون، كان حارس مرمى هولندا عندما وصلوا إلى نهائي كأس العالم 2010 ، لقد لعب في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وكذلك في الدوري الهولندي، لكن لم يلعب أبداً في إسبانيا.
دييجو بيناليو (35 عام).. حارس المرمى السويسري لنادي موناكو هو خيار آخر، لديه خبرة في جميع أنحاء أوروبا ويناسب المواصفات التي يطلبها ريال مدريد.
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