4 حراس على رادار ريال مدريد لتعويض رحيل نافاس

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يبحث عن حارس مرمى ذو خبرة قبل اغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، في غضون أسبوعين، مع احتمالية أن يغادر الكوستاريكي كيلور نافاس، بعد أن أبلغ النادي أنه يريد المغادرة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن الهدف هو التوقيع مع حارس مرمى يسعده أن يكون الخيار الثاني خلف تيبوا كورتوا، وهم يبحثون عن شخص يمكنه القيام بنفس الدور الذي لعبه دييجو لوبيز في السانتياجو برنابيو.





ومن بين جميع انحاء اوروبا هُناك اربع خيارات متاحه في السوق بتلك المواصفات التي يطلبها ريال مدريد، لتعويض حارسه الكبير نافاس.





بيبي ريينا (36 عام).. كان للحارس الثاني للميلان مسيره كبيره بالفعل ، كما أنه الخيار الثاني لجيانلويجي دوناروما في ملعب السان سيرو، مما يثبت استعداده للعب دور ثانوي.



