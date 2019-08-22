أحد سائقي السكة الحديد: السائقون مدربون على أعلى مستوى

زار الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، محطة مصر بعد مرور 6 أشهر على وقوع الحادث الشهير بالمحطة لمتابعة التطوير.





وقال بشرى محمد، سائق قطار، إن سائقي السكة الحديد مدربين على أعلى مستوى، ويحصلون على دورات تدريبية كل فترة، ويمتحنون إليكترونيا، أي ليس هناك أي مجال للغش أو التلاعب بالنتيجة.



