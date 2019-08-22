تفاصيل حفل شارموفرز في كايرو فيستيفال سيتي مول

بدأ فريق شارموفرز حفله الغنائى بأغنية "السلام عليكم"، ضمن حفلات الصيف بكايرو فيستيفال سيتي مول، وذلك بحضور جماهيري كبير تواجد منذ اللحظات الأولي بشكل منظم.





ومن المقرر أن يقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغنياتهم المميزة والشهيرة منها، هيبتا، وايزي ماني، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى، بالإضافة إلى أغنيات البومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.



