السكة الحديد: أجرينا 9800 تحليل خلال الـ 6 أشهر الماضية لموظفي الهيئة

زار الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، محطة مصر بعد مرور 6 أشهر على وقوع الحادث الشهير بالمحطة لمتابعة التطوير.





وقال الهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إنهم يشعرون بارتياح داخل الهيئة بسبب وجود االمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، كونه شخص صارم وقوي.



