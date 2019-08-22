السكة الحديد: أجرينا 9800 تحليل خلال الـ 6 أشهر الماضية لموظفي الهيئة
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:50 م
هدى عبدالرازق
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زار الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، محطة مصر بعد مرور 6 أشهر على وقوع الحادث الشهير بالمحطة لمتابعة التطوير.
وقال الهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إنهم يشعرون بارتياح داخل الهيئة بسبب وجود االمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، كونه شخص صارم وقوي.
وأشار إلى أنهم كثفوا التحليل المفاجىء الخاص بتعاطي المخدرات، كشفًا أنهم على مدار الـ 6 شهور الماضية أجروا 9800 تحليل مفاجىء لمظوظفي الهيئة، ثبت تعاطي 260 موظف منهم للمخدرات، أي بنسبة 2% من العدد الكلي لمن أجرى لهم التحليل.
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