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المقاولون العرب يفوز على الزيد الإماراتي وديا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:48 م
المقاولون العرب يفوز على الزيد الإماراتي وديا
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أحمد شاكر
 
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المدير الفني، علي الزيد الاماراتي ،بهدفين مقابل هدف احرزهما طاهر محمد طاهر وسيف الجزيري في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب الذئاب بالجبل الأخضر.

وتبادل الذئاب مع الزيد الاماراتي الدروع والهدايا التذكارية قبل اللقاء.

وكان المقاولون فاز علي ديروط اليوم بثنائية نظيفة، قبل مواجهة الزيد الاماراتي، خلال فترة الاعداد الحالية بالنادي.

ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا في السابع والعشرين من أغسطس الجاري، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق.

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