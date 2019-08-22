رجال وسيدات تنس الطاولة في مواجهة نيجيريا بنهائي الفرق بدورة الألعاب الإفريقية





تأهل منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات لنهائي منافسات الفرق لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.





ويواجه غدا الجمعة منتخب الرجال نيجيريا بينما يواجه منتخب السيدات نيجيريا أيضا في مواجهة قوية بين أقوى منتخبين في القارة السمراء.





تأهل منتخب الرجال بعد تخطي تونس في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-1 بينما تأهل منتخب السيدات بعد تخطي الجزائر بنتيجة 3-0.



