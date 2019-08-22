بوروسيا دورتموند يحصن نجمه الواعد من أطماع كبار أوروبا
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:42 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، قام بالتوقيع على عقد جديد رفقه بوروسيا دورتموند الألماني، مع العلم ان عقده الحالي ينتهي صيف 2022.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أنه بموجب العقد الجديد، فسوف يحصل اللاعب الواعد على راتب يقدر بـ190 ألف جنيه استرليني اسبوعيا، أي ما يقارب 10 مليون جنيه استرليني سنويا.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بوروسيا دورتموند يحاول بالفعل أن ينظم بالفعل محاولة للحفاظ على سانشو لموسم 20/21، وأن هناك تفاؤل بان النادي يستطيع الحفاظ على اللاعب وعدم المغادرة خلال الموسم القادم إلى البريميرليج.
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