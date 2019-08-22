بوروسيا دورتموند يحصن نجمه الواعد من أطماع كبار أوروبا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، قام بالتوقيع على عقد جديد رفقه بوروسيا دورتموند الألماني، مع العلم ان عقده الحالي ينتهي صيف 2022.





وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أنه بموجب العقد الجديد، فسوف يحصل اللاعب الواعد على راتب يقدر بـ190 ألف جنيه استرليني اسبوعيا، أي ما يقارب 10 مليون جنيه استرليني سنويا.



