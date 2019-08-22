نشرة برشلونة اليوم: رئيس البرسا يؤكد حسم صفقة نيمار وباريس يزف بشري سارة للبلوجرانا ونيمار يوجه رسالته الأخيرة لبرشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 22 أغسطس لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الكروية الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الخميس 22 - 8 - 2019:-





باريس يزف بشرى سارة لبرشلونة في صفقة نيمار





تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة قوية في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وكتبت RMC الإذاعة الإسبانية أن باريس سان جيرمان منفتح على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني في الفترة الماضية.





وكتبت الاذاعة: بعد رفض ليوناردو جميع العروض التي قدمها البرسا من اجل نيمار ، الان PSG منفتحة على خيار الاعارة شريطة الحصول على مبلغ (مجموعة) يصل الى 200 مليون يورو،





برشلونة يقدم العرض الثالث لضم نيمار





يواصل نادي برشلونة الاسباني مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت شبكة " ESPN" أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتواصل مع نيمار ووكيل أعماله بشكل يومي لحسم صفقة إنتقاله للنادي الكتالوني هذا الصيف.





ويريد نادي باريس سان جيرمان تحديد موعد نهائي لبيع "نيمار"، حيث تم رفض عرضين من برشلونة لضم اللاعب، ويستعد النادي الكتالوني لتقديم عرض ثالث خلال أيام.





وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان لم يتلقي أي عروض من أندية أخري غير برشلونة لضم "نيمار".





وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا للنادي الباريسي لضم "نيمار" هذا الصيف.





خطوة جديدة تُقرب نيمار من برشلونة





كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن مفاجأة مدوية بخصوص عرض ريال مدريد لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت قناة " RMC SPORT" الفرنسية أن نادي ريال مدريد لم يرسل أي عرض رسمي لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع "نيمار" حتي هذه اللحظة.





ويسعي نادي ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد موافقة الفرنسي زين الدين زيدان على الصفقة.





ويتنافس ريال مدريد مع غريمه برشلونة لضم "نيمار" لكن لم ينجح أحدهما في حسم الصفقة مع النادي الباريسي حتي الآن.





رئيس برشلونة السابق: تم حسم صفقة نيمار





كشف المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة الاسباني أوجوستي بينيديتو عن أنباء سارة بخصوص الصفقة المنتظرة بالتعاقد مع البرازيلي "نيمار" مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال المرشح السابق لرئاسة برشلونة، أن البرازيلي "نيمار" يقترب بقوة من الإنتقال لصفوف النادي الكتالوني.





ويتنافس ريال مدريد مع غريمه برشلونة لضم "نيمار" لكن لم ينجح أحدهما في حسم الصفقة مع النادي الباريسي حتي الآن.





وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.





نيمار يوجه رسالة عاجلة إلى برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أخبر زملائه في برشلونة بأنه يريد العودة للفريق من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار أخبر زملائه في برشلونة بأنه مستعد للحديث بشكل علني إذا قدم الفريق الكتالوني عرضًا قويًا وواقعيًا للفريق الباريسي، حتي لا يستطيع ناصر الخليفي رفضه.





وقد طالب برشلونة نيمار بالخروج علنًا للتحدث لوسائل الإعلام من أحل أن يعلن بأنه رغبته هي الرحيل غلى البلوجرانا.





عاجل - برشلونة يتخذ خطوة مفاجئة تجاه نيمار





أعلنت عدة تقارير إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد برنامج "التشيرنجيتو الإسباني" أن برشلونة، اتخذ قرارا مفاجئًا بإيقاف جميع المفاوضات نهائيا مع اللاعب قرر إيقاف كل مفاوضاته نهائياً لضم النجم البرازيلي بالوقت الحالي.





وأضافت، قرار برشلونة، جاء لعلمه بعدم وجود أي جدوى من المفاوضات في ظل رفض البي إس جي جميع العروض مهما وصلت قيمتها، في ظل العلاقة المتوترة بين الناديين والترحيب برحيل اللاعب فقط إلى ريال مدريد غريمة التقليدي.





ونفى الصحفي جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج، أن يكون أي شخص من مدريد قد تواجد في باريس أو سيتواجد من أجل التعاقد مع اللاعب.





مفاجأة مدوية.. برشلونة ينسحب من صفقة نيمار بسبب ريال مدريد





فجرت وسائل إعلام إسبانية مفاجأة بقرار انسحاب ​برشلونة​ نهائياً من سباق التعاقد مع البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي بسبب غريمه التقليدي ​ريال مدريد​.





وذكر برنامج الشيرينجيتو الإسباني أن مسلسل رحيل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان بات طويلاً حتى انتهاء فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة قرر إيقاف كل مفاوضاته نهائياً لضم النجم البرازيلي بعد محاولاته السابقة وأن انسحابه من الصفقة كان سببه محاولات ريال مدريد لإتمام الصفقة لصالحه.





وأفاد البرنامج الإسبانى بأن برشلونة يعلم أن باريس سان جيرمان سيرفض كل محاولاته لعودة نيمار بالإضافة إلى تفضيل بيعه لريال مدريد





وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرض خيالي من ريال مدريد لضم نيمار مقابل 100 مليون يورو بالاضافة إلى الاستغناء عن الثلاثي رودريجيز وبيل ونافاس.





نجم برشلونة يحسم موقفه النهائي مع الفريق





حسم إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة ومنتخب كرواتيا، موقفه النهائي مع البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن راكيتيتش قرر عدم الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، مؤكدا إنها رسالة كانت واضحة منذ طوال الصيف ، وبغض النظر عمن أبدى اهتمامًا به ، فقد ظل دائمًا يرغب في البقاء في برشلونة، حيث يواصل اللاعب بالتمسك بمواصلة مسيرته مع البلوجرانا بموجب عقده الذي يستمر مع الفريق حتى عام 2021.





واختتمت الصحيفة الإسبانية، أن فالفيردي، مدرب برشلونة يعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.





كارثة جديدة تضرب برشلونة أمام ريال بيتيس بسبب الإصابات





يخوض فريق برشلونة الإسباني، مواجهة قوية أمام نظيره ريال بيتيس، في المباراة المقرر اقامتها، مساء الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الثانية من الليجا .





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، في ورطة كبيرة، بعدما أصبح يمتلك مهاجم واحد فقط، لمواجهة ريال بيتيس، حيث تعرض الثلاثي ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، إلى إصابات عضلية سبعدهم عن اللقاء، فيما رحل الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو ومواطنه مالكوم أوليفيرا، إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وزينت سان بطرسبرج الروسي، على التوالي، ليتبقى فقط الفرنسي أنطوان جريزمان .





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة كان يفضل التعاقد مع البرازيلي ويليان، من صفوف تشيلسي، إلا أن مالكوم هو من انضم إلى البلوجرانا، ولكن بسبب عدم ثقة فالفيردي في اللاعب تم بيعه بنفس مقابل ما تكلفة شرائه.





مفاجأت في تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس