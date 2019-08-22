سمير فرج عن نشوب حرب بين أمريكا وإيران: أمر مستبعد

قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، إن نشوب حالة حرب في المنطقة بين أمريكا وإيران أمر مستبعد إلا في حالة توتر شديد، موضحًا: "إذا اندلع حرب بينهما كلاهما سيخسر".





وأضاف، "فرج" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس أن قطر تتحمل تكلفة تطوير قاعدة العديد الأمريكية بقيمة 8 مليارات دولار.





وأشار إلى إسرائيل هي العدو الرئيسي لمصر والدولة العربية منذ بداية تكوينها، ولكن إسرائيل لديها أب صالح في الولايات المتحدة يدعي "دونالد ترامب"، موضحًا أن ترامب يقدم دعما كبيرا لنتنياهو خلال انتخابات إسرائيل، حيث أجل إعلان صفقة القرن حتي ينجح نتنياهو في الانتخابات.



