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بعد تجديد عقد المحمدي.. تعليق مثير من مدرب أستون فيلا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:35 م
بعد تجديد عقد المحمدي.. تعليق مثير من مدرب أستون فيلا
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عمر عبدالعزيز
 
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نجح النجم الدولي المصري، أحمد المحمدي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، في تمديد تعاقده مع ناديه لمدة موسم آخر.

وعلق دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا على تجديد عقد المحمدي بقوله: "تمديد عقد إلمو [المحمدي] ؟ لقد استحق ذلك من خلال مستوياته". 

واختتم بقوله: "أعتقد أنك إن كنتَ قائدًا للمنتخب الوطني لبلدٍ بحجم مصر فهذا يتطلب نوعية خاصة من الشخصيات واللاعبين".
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