عاجل.. الكشف عن اسم مدرب المنتخب الجديد

استقرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على تعيين حسن شحاته مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.









واتفق الاتحاد المصري مع وزارة الشباب والرياضة على عودة المعلم، لتولي مقاليد الحكم في ولايته الثانية خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، والذي أقيل من منصبه عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.









ومن المقرر أن يتم تعيين كلا من حمادة صدقي مدربا عاما وعصام الحضري مدربا للحراس، على أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني بالكامل خلال الساعات المقبلة.









وتولى شحاته، قيادة مصر فنيا قبل بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بمصر 2006 وتوج بلقبها، قبل أن يتوج بلقبي أنجولا 2008 وغانا 2010 لأول مرة في التاريخ.



