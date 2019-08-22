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سفير اليابان بالقاهرة: مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا هامًا في استقرار المنطقة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:35 م
سفير اليابان بالقاهرة: مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا هامًا في استقرار المنطقة
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أمنية فوزي
 
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أكد ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على استقرار دول المنطقة، مثل ليبيا والسودان.

وشدد "نوكي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، على أنه لا غنى عن مصر قوية ومستقرة وذات مستقبل إيجابي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأضاف أن الاستثمار الياباني في مصر في ارتفاع منذ عام 2015 بفضل البيئة الاقتصادية والسياسية المستقرة في مصر، وتستثمر اليابان في مجالات واسعة وبالأخص في قطاعي السيارات والطاقة.
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