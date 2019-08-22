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صراف تذاكر بـ محطة مصر: الضغط زاد على شراء التذاكر بعد تغليظ الغرامات

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:32 م
صراف تذاكر بـ محطة مصر: الضغط زاد على شراء التذاكر بعد تغليظ الغرامات
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هدى عبدالرازق
 
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زار الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، محطة مصر بعد مرور 6 أشهر على وقوع الحادث الشهير بالمحطة لمتابعة التطوير.

وقال علي مرسي، صراف تذاكر، إن الضغط زاد على شراء التذاكر بعد تغليظ غرامات التهرب من حجز التذاكر، وتفعيل تحصيلها.

وأضاف، "الوضع تغير، وفي ضغط على حجز التذاكر.. إحنا مبنعرفش نرح دورة المياه".

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