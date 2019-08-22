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معاذ عزت يكتفي بفضية تحت ٥٤ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:49 م
معاذ عزت يكتفي بفضية تحت ٥٤ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
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اكتفى البطل المصري معاذ عزت بحصد الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.

وخسر اللاعب المصري في نهائي وزن تحت ٥٤ كجم أمام بطل تونس محمد خليل بنتيجة ٤٧-١٠ لصالح بطل تونس ليتوج بطل تونس بالذهبية.

وقدم معاذ عزت بطولة قوية ونجح في العبور ببراعة إلى النهائي حيث عانى من خلع في الكتف وتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور حسن كمال وعالج اللاعب ليخوض النهائي مصابا.

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