بالصور- هداية ملاك تحصد ذهبية تحت ٦٧ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية





حققت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو.





وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت ٦٧ كجم، بنتيجة ٢٠-٠، لتحصد الذهب.





وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية بسبب تصنيفها المتقدم، وشقت طريقها حتى النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.



