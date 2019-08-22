الأوليمبي يحصل على توقيع مدافع فاركو مقابل 80 ألف جنية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، في تدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" بالحصول على توقيع اللاعب هادي أنور مدافع فاركو لمدة ثلاث مواسم .









وقام اللاعب بالتوقيع للاوليمبي، في حضور أحمد الكأس المدير الفني، وخالد عبده المدرب وأيمن شعبان مدير الكرة، وعبد الرحمن جمال وكيل اللاعب.









وحصل مجلس إدارة فاركو على مبلغ 80 ألف جنية، نظير الموافقة على رحيل اللاعب للأوليمبي.









وسبق لهادي أنور الإنضمام لأندية دمنهور، والزمالك، والإنتاج الحربي، ومالية كفر الزيات، والمنيا، وفاركو.



