باريس يزف بشرى سارة لبرشلونة في صفقة نيمار

تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة قوية في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.









وكتبت RMC الإذاعة الإسبانية أن باريس سان جيرمان منفتح على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني في الفترة الماضية.







