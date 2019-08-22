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باريس يزف بشرى سارة لبرشلونة في صفقة نيمار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:36 م
باريس يزف بشرى سارة لبرشلونة في صفقة نيمار
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تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة قوية في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


وكتبت RMC الإذاعة الإسبانية أن باريس سان جيرمان منفتح على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني في الفترة الماضية.


وكتبت الاذاعة: بعد رفض ليوناردو جميع العروض التي قدمها البرسا من اجل نيمار ، الان PSG منفتحة على خيار الاعارة شريطة الحصول على مبلغ (مجموعة) يصل الى 200 مليون يورو،
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