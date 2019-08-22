لوكاكو: لهذا السبب أظهر مع المنتخب أفضل من مانشستر يونايتد
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:30 م
عمر عبدالعزيز
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أشار النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إلى أنه عندما يلعب مع المنتخب البلجيكي تكون الأمور على ما يرام، ومن ثم فإن هناك ثمة خطأ في الأمر، فهل هو ذلك الخطأ ؟
وأضاف نجم النيترازوري الجديد في تصريحات صحفية: "لم ألعب مع مانشستر يونايتد في اخر 6 أسابيع في نهاية الموسم، ثم لعبت للمنتخب بعدها بـ 3 أسابيع وتألقت، لم يشتكي أحد مني هناك".
وواصل: "كنا نعرف أن هناك شخصيات في مناصب عليا في النادي تسرّب الأخبار. نحن لسنا أغبياء. قلت لهم لا يمكن لنا أن نعمل بهذا الأسلوب، ابحثوا عمن يناسب أسلوبكم فلن أكون كبش الفداء دائماً".
وتابع: "سولشاير ومورينيو مختلفان كليًّا من ناحية الشخصية وكذلك أسلوب اللعب. يريد أولي اللعب الهجومي بسرعة ورتم عاليين، بينما مورينيو أكثر تنظيماً ويحاول استغلال أخطاء الخصم".
وأكمل: "أيهما الأمثل لك كأسلوب لعب؟ أرى أنني قادر على اللعب في كليهما، لكن البعض يعتقد أنني لا أستطيع اللعب (في أسلوب أولي) بسبب حجمي مع العلم أننا في المنتخب البلجيكي نلعب بأسلوب مشابه من ناحية السرعة والرتم وأبلي بلاءً حسناً. سبق وأن لعبت لمدربين انتهجوا الأسلوبين".
واختتم: "لوكاكو يسترجع ما حدث بعد مونديال 2018 .. كنت في ميامي وهناك بعض اللاعبين الذين لم يُستدعوا للمونديال واجهوني بـ نسخة تقليدية لكأس العالم يحملونها معهم في كل مكان. فقلت 'يا رجل أنت لم تلعب حتى في البطولة!'".
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