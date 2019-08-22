وزارة الصحة: العالم كله يترقب حملة "صحة المرأة"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:37 م
أمنية فوزي
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قالت وزارة الصحة، إن العالم كله يترقب حملة صحة المرأة الإفريقية؛ لأن العالم كله يهتم بالمرأة وصحة المرأة.
وأضافت "الصحة"، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن القيادة السياسية تهتم بالمرأة منذ اليوم الأول، واهتمامها مفعل على أرض الواقع.
وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي مع مصر في كل الحملات الصحية، متابعة: "نهتم أن يسير كل شيء بشكل علمي، حتى تكون النتائج عالمية".
وأضافت "الصحة"، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن القيادة السياسية تهتم بالمرأة منذ اليوم الأول، واهتمامها مفعل على أرض الواقع.
وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي مع مصر في كل الحملات الصحية، متابعة: "نهتم أن يسير كل شيء بشكل علمي، حتى تكون النتائج عالمية".
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