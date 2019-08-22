توفيق عكاشة: "الخصوبة عندنا أعلى من أوروبا.. وده تفوق"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:36 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر بشعبها ومؤسساتها تعيش واحدة من أخطر الحروب في تاريخها، حيث أنها تخوض حرب وجود.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الشعب المصري هو المسئول عن انطلاقنا أو هزيمتنا، موضحًا أن أغلب تعداد مصر من الشباب، مضيفًا: "الخصوبة عندنا أعلى من أوروبا.. وده تفوق".
وأضاف أن مصر تمتلك ميزة نسبية بشرية وهى أن تعدادها الأكبر من الشباب، ونحتج إلى قوة تشجع هؤلاء الشباب على العمل.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الشعب المصري هو المسئول عن انطلاقنا أو هزيمتنا، موضحًا أن أغلب تعداد مصر من الشباب، مضيفًا: "الخصوبة عندنا أعلى من أوروبا.. وده تفوق".
وأضاف أن مصر تمتلك ميزة نسبية بشرية وهى أن تعدادها الأكبر من الشباب، ونحتج إلى قوة تشجع هؤلاء الشباب على العمل.
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