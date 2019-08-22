٤ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في برج سكني بميت غمر
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:34 م
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
شب حريق هائل في شقة سكنية في عمارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتهمت ألسنه النيران محتوياتها بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة.
تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في شارع الجيش بميت غمر.
على الفور دفعت قوات الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من حصار الحريق والسيطرة علي مصدر النيران قبل امتداده لباقي الشقق بالبرج.
وانتقل مباحث قسم ميت غمر إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بالدور التاسع بعمارة "بليل الجواهرجي" والشقة ملك المواطن "محمود حامد محمود" ونتج عنها احتراق محتويات الشقة بالكامل والسبب ماس كهربائي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في شارع الجيش بميت غمر.
على الفور دفعت قوات الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من حصار الحريق والسيطرة علي مصدر النيران قبل امتداده لباقي الشقق بالبرج.
وانتقل مباحث قسم ميت غمر إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بالدور التاسع بعمارة "بليل الجواهرجي" والشقة ملك المواطن "محمود حامد محمود" ونتج عنها احتراق محتويات الشقة بالكامل والسبب ماس كهربائي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
المزيد عن: مصر حريق في ميت غمر حريق بميت غمر المصريين في ايطاليا
- السيطرة على حريق بشقة سكنية بعمارة حكومية ببني سويف
- بعد 3 ساعات.. الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق بمصنع قطن في ميت غمر
- السيطرة على حريق بشقة سكنية في بورسعيد دون إصابات
- السيطرة على حريق في 3 منازل بأبو كبير
- رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق شب داخل شقة سكنية بالمرج
- الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية