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٤ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في برج سكني بميت غمر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:34 م
٤ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في برج سكني بميت غمر
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محمد كشك
 
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شب حريق هائل في شقة سكنية في عمارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتهمت ألسنه النيران محتوياتها بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة. 

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في شارع الجيش بميت غمر.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من حصار الحريق والسيطرة علي مصدر النيران قبل امتداده لباقي الشقق بالبرج.

وانتقل مباحث قسم ميت غمر إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بالدور التاسع بعمارة "بليل الجواهرجي" والشقة ملك المواطن "محمود حامد محمود" ونتج عنها احتراق محتويات الشقة بالكامل والسبب ماس كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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