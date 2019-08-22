فاروس : تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة ليس الأخير في 2019

توقع ببنك الاستثمار فاروس، اليوم الخميس، أن يتجة البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة ختى نهاية العام الجاري.

وجائت توقعات فاروس في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بواقع1.5% على الإيداع والاقتراض، وهو ما تماشي مع توقعات معظم الخبراء الاقتصاديون وبنوك الاستثمار، مرجعًا القرار إلى احتواء الضغوط التضخمية، وتحسن الاداء الاقتصادي، و قيام عدد من البنوك المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس" المركزي خفض أسعار الفائدة اليوم في نطاق توقعتنا... ونتوقع خفض جديد بنسبة 1.5% خلال 2019. "

ويتبقي للبنك المركزي نحو ثلاث أجتماعات؛ لتحديد أسعار الفائدة فيهم خلال هذا العام.

وقالت السويفي، إن احتمالات تأثير مزيد من أنخفاض أسعار الفائدة على تراجع استثمارات الاجانب في أدوات الدين مستبعد، لأن العائد الذي يحصل علية الاجانب من تلك الأدوات جاذب جدًا في ظل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، بألاضافة إلى انخفاض المخاطر النسبية المحيطة بالاقتصاد الكلى.

ويأمل عدد كبير من الاقتصاديون ان يساهم القرار في إنعاش استثمارات وتوسيع حجم أعمال الشركات في مختلف القطاعات.

واستطرد السويفي " تأثير قرار خفض اسعار الفائدة لن يظهر حاليًا على تحسن الاستثمار...أتوقع أن يحدث في النصف الثانى من 2020 بعد أن يصل إجمالى الخفض بنسبة تتراوح بين 3-5%."