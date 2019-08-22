محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية العامة والأزهرية

كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الخميس 114 طالب وطالبة من أوائل الشهادات التعليمية بمراحل التعليم العام والازهري والمكفوفين.





ورحب محافظ الدقهلية بالحضور جميعا وقال إن التفوق عنوان الاصرار والعزيمة والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء المستقبل، مضيفًا أنه بالعلم وحده ترتقى الامم وتتقدم الشعوب فهو مفتاح التطور والرقى وأن الإرادة القوية هى سر التفوق والنجاح.





وقال محافظ الدقهلية للطلاب المكرمين "أنتم فخر لنا ولآبائكم وأسركم،وأن هذا التفوق هو بداية المشوار في طريق التميز لنجاحات أكبر،مشيدا بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئه لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم.





وأكد شاروبيم على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية، مؤكدًا للمكرمين أنهم أثبتوا بتفوقهم هذا العام الأمجاد المتكررة لأعلام الدقهلية في النبوغ والتفوق ورفع اسم الدقهلية عاليًا.





وقال محافظ الدقهلية للطلاب إن تفوقكم يؤكد على ان الدقهلية دائما بلد الأعلام واخرجت العديد في شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية الذين كان لهم الاثر البالغ في جميع مناحي الحياة في مصر والعالم.





وأكد محافظ الدقهلية علي أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يقوم به من دور متميز في اثراء العملية التعليمية بالعلوم المختلفة.





وفي ختام الحفل قدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم درع تقديرا لجهود محافظ الدقهلية في دعم وتيسير عمل العملية التعليمية بالمحافظة،وقام محافظ الدقهلية بتكريم 78 من أوائل التعليم العام للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفني والمهني،بالإضافة إلى 32 من أوائل الشهادات الأزهرية بمراحلها المختلفة،تكريم 3 من أوائل الشهادات للمكفوفين، فضلا عن شهادة قراءات.



