سمير فرج: القوات المسلحة تدفع ضرائب وجمارك عن المشروعات القائمة عليها

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رد اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، حول ما يردده أعداء الوطن أن الجيش يصنع اقتصاد موازاي للاقتصاد المصري قائلًا: هناك فصل بين ما تقوم به القوات المسلحة والدولة ولا يوجد تصارع بينهما".



وقال "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس إن القوات المسلحة تقوم بدفع ضرائب وجمارك عن المشروعات القائمه عليها.



وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على إنشاء مشاريع لن يقوم رجل أعمال على إنشائها مثل مشروع "استخراج المياه المعدنية" من منطقة سيوة الذي رفضه رجال الأعمال نظرا لانخفاض هامش الربح، وهكذا الحال بالنسبة لمشروع الصوب الزراعية الذي تم أنشأه في الصحراء، متسائلًا: "من الذي سيقوم بالدخول في هذا المشروع الضخم من رجال الأعمال؟".

