محافظ الدقهلية: ضرورة تعميم التلقيح الاصطناعي ليشمل كل الوحدات البيطرية وتطوير السلالات

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة تعميم وسائل وأدوات التلقيح الاصطناعي ليشمل كل الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة والعمل على توفير وحدة تلقيح صناعي بكل وحدة بيطرية.





وأوضح محافظ الدقهلية أن وحدات التلقيح الاصطناعي سوف تساهم في الحد من انتشار الأمراض التناسلية التي تنتشر والاعتماد على استخدام الطلائق وسلالات عالية الإنتاجية ثنائية الغرض وذلك لتطوير السلالات الحيوانية وتعظيم الانتاج من اللحوم والألبان.





وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التلقيح الاصطناعي والتواصل مع الطب البيطري للحصول على الخدمة اللازمة سواء للتحصين او خدمات التلقيح.



