محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لثلاث صيدليات
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:20 م
محمد كشك
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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لثلاث صيدليات بقريتي تلبانة وميت مزاح التابعتين لمركز المنصورة،وقرية اخطاب التابعة لمركز أجا،لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لها.
وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارا بغلق الصيدليات الثلاث لعدم تعيين مدير صيدلي مسئول بناءا على تقرير المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات في مركزي المنصورة وأجا،والذي قضى بإيقاف تشغيلها لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.
ومن جهته قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن أصحاب الصيدليات الثلاث تقدموا بطلبات لإعادة التشغيل، وبعد قيام مديرية الصحة بالتأكد من تلافي أسباب الغلق وتعيين مدير مسؤول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة ومدتها شهر،وافق محافظ الدقهلية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدليات المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.
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