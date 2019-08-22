محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لثلاث صيدليات

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لثلاث صيدليات بقريتي تلبانة وميت مزاح التابعتين لمركز المنصورة،وقرية اخطاب التابعة لمركز أجا،لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لها.





وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارا بغلق الصيدليات الثلاث لعدم تعيين مدير صيدلي مسئول بناءا على تقرير المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات في مركزي المنصورة وأجا،والذي قضى بإيقاف تشغيلها لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.



