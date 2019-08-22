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"الصحة" تكشف عن تكلفة مبادرة فيروس سي (فيديو)

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:19 م
الصحة تكشف عن تكلفة مبادرة فيروس سي (فيديو)
صورة من اللقاء
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أمنية فوزي
 
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قالت وزارة الصحة، إن تكلفة حملات مكافحة فيروس سي وللكشف المبكر، أقل كثيرًا من ترك المواطنين مرضى ثم يتم البدء في علاجهم.

وأوضحت "الصحة"، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن فحوصات وعلاج فيروس سي ومضاعفاته سنويًا في مصر كانت تكلف 480 مليون دولار، لافتة إلى أن الحملة بالكامل تكلفت 260 مليون دولار.

وأشارت إلى أن 65% من الشعب المصري تحت سن الـ30 عاما، مؤكدة أن الفترة المقبلة هي فترة مبادرات الصحة العامة للمحافظة على صحة المواطنين.

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