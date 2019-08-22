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شركات تشادية تنضم للمؤتمر العربي الإفريقي لاستيراد الأدوية البيطرية والأعلاف المصرية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:17 م
شركات تشادية تنضم للمؤتمر العربي الإفريقي لاستيراد الأدوية البيطرية والأعلاف المصرية
الدكتور يوسف العبد
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آيات عامر
 
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صرح الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الإفريقي الأول للتصدير الي أفريقيا والدكتور علي عوف رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر ان ثلاثة شركات من دولة تشاد أعلنت انضمامها لمبادرة مصر في قلب افريقيا واعلنوا رغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية المنتجة للأدوية البيطرية واضافات الاعلاف والأعلاف.

 أشار العبد إلى إن إنضمام تلك الشركات يعد نجاحا كبيرا للمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الادوية البيطرية واضافات الأعلاف والأعلاف لافريقيا والذى سيعقد فى أكتوبر القادم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وان مبادرة مصر فى قلب أفريقيا ولدت عملاقة وستجنى ثمارها بفتح أسواق للشركات المصرية فى افريقيا.

أفاد العبد ان الشركات التشادية التى أعلنت انضمامها المبادرة واستيراد الادوية البيطرية المصرية  هى شركة باش تشاد  وهي شركة وطنية تشادية متخصصة في مجال استيراد الأدوية البيطرية ويمثلها الدكتور بيطري  احمد محمد أبكر والدكتور صادق هاشم، و شركة الساڤنا للخدمات البيطرية و شركة الساحل والصحراء للخدمات البيطرية.
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