محافظة الدقهلية: انقطاع الكهرباء عن بعض قرى ميت فارس/بني عبيد السبت المقبل 4 ساعات
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:18 م
محمد كشك
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أصدرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية بيانا يفيد بفصل الكهرباء بمحطة محولات ميت فارسبني عبيد صباح بعد غد السبت لمدة أربع ساعات.
وأوضح بيان صادر عن شركة كهرباء الدقهلية موعد بدء انقطاع التيار من الساعة الرابعة وحتى الثامنة من صباح نفس اليوم.
وأشار بيان الشركة الي أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء قرى،طناح،والنسيمية،والناصرة،وميت لوزة،وميت سويد،والصلاحات،واليوسفية.
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