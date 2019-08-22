تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة 4 مواطنين سقطوا في بالوعة صرف بأسيوط (صور)



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واستكمال الاجراءات القانونية.



وأصدر محافظ أسيوط قراره السابق بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة ملابسات الحادث والتحقيق فى الواقعة ومتابعة تقرير النيابة العامة وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لاسر المتوفيين.





أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق ومعرفة ملابسات واقعة وفاة سائق و3 مواطنين سقطوا فى بالوعة صرف صحي بمدينة صدفا أثناء قيام السائق بتفريغ حمولة سيارة الصرف بالبالوعة.كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا يفيد انه في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء واثناء قيام سيارة كسح صرف صحي بمركز ومدينة صدفا بتفريغ إحدى البالوعات وتواجد أحد الشباب فسقط منه "خرطوم" سيارة الصرف في البالوعة ونزل لمحاولة إخراجه وتبعه أحد الأهالي ثم صديق له ثم جاره وتم الدفع بسيارة الانقاذ المركزي والحماية المدنية والاسعاف وتمكنوا من استخراج جثث الضحايا ونقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي لاجراء الاسعافات اللازمة ولكنهم توفوا تباعًا.انتقل ضباط مباحث مركز شرطة صدفا والنيابة العامة إلى موقع الحادث وتبين وفاة كلا من "عصام ز. ا. " 30 سنة سائق بالوحدة المحلية لمركز صدفا وكلا من "ايمن س" 42 سنة و"زين ع" 20 سنة و"مجاهد ن" 14 سنة من أهالي المدينة.