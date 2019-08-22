ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النصر يفوز على ضمك بثنائية في افتتاح مباريات الدوري السعودي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:20 م
النصر يفوز على ضمك بثنائية في افتتاح مباريات الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements


نجح نادي النصر في تحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري السعودي على حساب نادي ضمك في الجولة الأولى من المسابقة، حيث تفوق النصر بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وسجل أهداف نادي النصر، الدولي البرازيلي "جوليانو"، وذلك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، حيث تلقى اللاعب تمريرة من زميله في الفريق النيجيري "أحمد موسى"، وبعدها 20 دقيقة فقط من الهدف الأول، سجل الدولي المغربي "حمدلله" أول أهدافه في هذا الموسم وثاني أهداف النصر في المباراة، وذلك بعد كرة عرضية مميزة من مواطنه نور الدين أمرابط.

ويذكر بأن الحمدلله قد غادر اللقاء في الشوط الثاني، وذلك بعدما تعرض لإصابة تبدو قوية بعض الشيء، ولكن حتى الآن لا توجد أي تصريحات من قبل مسؤولي النصر عن تشخيص الإصابة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
2
x
18:00
0
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة