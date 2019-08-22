النصر يفوز على ضمك بثنائية في افتتاح مباريات الدوري السعودي









نجح نادي النصر في تحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري السعودي على حساب نادي ضمك في الجولة الأولى من المسابقة، حيث تفوق النصر بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.





وسجل أهداف نادي النصر، الدولي البرازيلي "جوليانو"، وذلك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، حيث تلقى اللاعب تمريرة من زميله في الفريق النيجيري "أحمد موسى"، وبعدها 20 دقيقة فقط من الهدف الأول، سجل الدولي المغربي "حمدلله" أول أهدافه في هذا الموسم وثاني أهداف النصر في المباراة، وذلك بعد كرة عرضية مميزة من مواطنه نور الدين أمرابط.





ويذكر بأن الحمدلله قد غادر اللقاء في الشوط الثاني، وذلك بعدما تعرض لإصابة تبدو قوية بعض الشيء، ولكن حتى الآن لا توجد أي تصريحات من قبل مسؤولي النصر عن تشخيص الإصابة.



