لأول مرة في مصر.. تقديم خدمات "الصيدله الإكلينيكية" داخل الصيدليات العامة









فى تطور جديد وتأكيد على دور الصيدلى الفاعل فى المنظومه العلاجيه وتماشيا مع التطور فى منظومة العلاج الشامل بالدوله أعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس إدارة صيدلية حلمي وعضو شعبة الصيدليات بالغرفه التجارية عن تقديم خدمة جديدة لأول مرة داخل الصيدليات العامة في مصر في فروع صيدلية حلمي وهي خدمة "الصيدله الإكلينيكيه " وهى الخدمه التى تقدم فى معظم دول العالم حيث يكون الصيدلى وهو الخبير الاول بالدواء بمتابعة سير العمليه العلاجيه فى اهم مراحلها وهو ان يتلقى المريض العلاج الصحيح وبالطريقه الصحيحه الموصى بها من طرف الطبيب البشرى المشخص والمعالج للحالة المرضية.









وأوضح د. حلمي أن الصيدلي الاكلينيكي يتابع التاريخ الدوائي للمريض و يتابع بشكل منتظم جميع الادوية التي يتناولها المريض وكذلك التداخلات الدوائيه بحيث يمنعها او يقلل منها ويقوم أيضا بمراجعة جرعات الأدوية علي حسب كل مريض بمشاركة الطبيب.









وأكد د. حلمي أن هذه الخدمة تأتي ضمن توجه صيدلية حلمي لمواكبة دول العالم التي تقوم بتوفير خدمات الصيدلى الاكلينيكي داخل الصيدليات لتنظيم ومراجعة تناول المرضى للعقاقير بحسب الجرعات الموصى بها وكذلك الأطعمة والمشروبات التي يجب على المريض تناولها أثناء فترة العلاج وكل هذا يقلل من فترة المرض ويؤدي الى سرعة استجابة جسم المريض للعلاج.









وأضاف ان الصيدلي الإكلينيكي يقوم بعمل "شيت" لكل مريض داخل الصيدلية يشمل قياسات ضغط الدم والسكر والوزن والدهون وكذلك الامراض التي تعرض لها وانواع العقاقير التي تناولها وامداد الطبيب المعالج بها حتى يتم متابعة حالة كل مريض بشكل دقيق.









ونوه د. حلمي إلى أن فكرة الصيدلي الاكلينيكي هدفها أحياء دور الدكتور الصيدلي من جديد تماشيا مع توجه وزارة الصحة وكذلك توفير النفقات على المريض والدولة من خلال ترشيد استخدام الادوية وفي نفس الوقت المحافظة على صحة الانسان.









وبذلك تكون صيدلية حلمى أول صيدلية فى مصر تقدم الخدمة بالصيدليات العامه حيث من المعروف ان الخدمة مقدمة داخل بعض المستشفيات الكبرى فى مصر والتى تفتخر ونفتخر جميعا بها وبتقديم هذه الخدمه بداخلها.