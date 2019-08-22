مصر تحصد فضية سباق ٤*٢٠٠ متر حرة للسيدات سباحة





حقق منتخب مصر لسيدات السباحة الميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





وحصد فريق السيدات الميدالية الفضية في سباق ٤*٢٠٠ متر حرة بعدما حل ثانيا في. من قدره ٨ دقائق و٤٠ ثانية و٢٩ جزء من الثانية.





وجاء منتخب جنوب إفريقيا في قمة السباق وخطف الميدالية الذهبية بينما حل فريق الجزائر في المركز الثالث والمغرب في المركز الرابع.





ونجح فريق السباحة في إنهاء اليوم الثاني له بدورة الألعاب بحصد ١١ ميدالية متنوعة، ٤ ذهبيات و٤ فضيات و٣ برونزيات.



