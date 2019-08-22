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رمضان عبد الرازق: الله يسلط عليك المعاصي لهذا السبب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:11 م
رمضان عبد الرازق: الله يسلط عليك المعاصي لهذا السبب
صورة من اللقاء
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الله يمكن أن يسلط على الإنسان الشيطان حتى يفعل المعاصى، ويغرق أعماله، وذلك إذا تبع عمل صالح يفعله بالرياء أو المباهاه".

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "يمكن أن يكون غنيا ويعمل عمل صالح من أجل الرياء، فيضيع كل ما يفعله بهذا الذنب".

وأكد أن الإنسان بين يدي الله أفقر ما يكون إلى العمل إذا انصرفت عنه الدنيا.
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