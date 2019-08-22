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البنك الأهلى يعلن تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:00 م
البنك الأهلى يعلن تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية
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الفجر الاقتصادي
 
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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى  المصرى، لجنى الخصوم والأصول بالبنك الأهلى قررت خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمارية بالبنك بالتزامن مع  قرار  المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض.

 

وتابع عكاشة خلال تصريحات صحفية، أن تخفيض اسعار الفائدة شمل الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و 14.25% بدلا من 15% و15.25%، وخفض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية 1%.

وكان البنك المركزي اعلن منذ قليل خفض اسعار الفائدة بنسبة 1.50% علي الإيداع والإقتراض، مع احتواء الضغوط التضخمية.

 

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