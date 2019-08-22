الصحة: حملة "100 مليون صحة" مازالت مستمرة في كافة أنحاء الجمهورية

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للنظم والمعلومات، إن كلمة مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى مصر تدل على الموقع الذي وصلت إليه بلادنا على مستوى مبادرات الصحة العالمية، موضحًا أنه أشاد بالتزام الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاهتمام بصحة المصريين.





وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" أن حملة "100 مليون صحة" تعد أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية، لافتًا إلى أن هناك 309 وحدات صحية على مستوى الجمهورية لا تزال تعمل في إطار الحملة.



