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رئيس برشلونة السابق: تم حسم صفقة نيمار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:52 م
رئيس برشلونة السابق: تم حسم صفقة نيمار
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علاء خليف
 
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كشف المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة الاسباني أوجوستي بينيديتو عن أنباء سارة بخصوص الصفقة المنتظرة بالتعاقد مع البرازيلي "نيمار" مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال المرشح السابق لرئاسة برشلونة، أن البرازيلي "نيمار" يقترب بقوة من الإنتقال لصفوف النادي الكتالوني.

ويتنافس ريال مدريد مع غريمه برشلونة لضم "نيمار" لكن لم ينجح أحدهما في حسم الصفقة مع النادي الباريسي حتي الآن.

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
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