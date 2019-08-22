50 مليار ريـال مبالغ مودعة في "حساب المواطن" حتى 10 أغسطس

وصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن البنكية منذ بدء البرنامج حتى 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.





وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي للبرنامج، إن 44 في المائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالا للأسرة الواحدة في دفعة آب (أغسطس).

وأوضح، أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة بلغوا أكثر من 2.2 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر، مشكلين 60 في المائة، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ يشكلون نحو 40 في المائة من إجمالي المستفيدين.

وبين المتحدث الرسمي، أن نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغت 93 في المائة، بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربات أسر 7 في المائة، وقدرت نسبة الإناث المستقلات 52 في المائة، البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنة بالذكور المشكلين 48 في المائة، البالغ عددهم أكثر من 718 ألف مستفيد، مؤكدا أن 83 في المائة من إجمالي المستقلين نالوا الاستحقاق الكامل فيما تحصل 17 في المائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وبذلك ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج في دفعة الشهر الحالي من أرباب أسر ومستقلين إلى أكثر من 3.77 مليون مستفيد بزيادة بلغت + 0.6 في المائة مقارنة بدفعة شهر يوليو الماضي.

وأضاف القحطاني، أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها أكثر من 90 يوما خلال الـ12 شهرا الماضية، ويستثنى من ذلك من يثبت أن وجوده في الخارج لعذر، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.