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وزير الدفاع الأمريكى يؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:52 م
وزير الدفاع الأمريكى يؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن
مارك إسبر
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وكالات
 
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أكد وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، الخميس، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أسامة بن لادن، بحسب "سكاى نيوز".

وقال إسبر فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".

وأضاف: "ليس لدى تفاصيل. وإذا كانت لدى تفاصيل فأننى لست متأكدا إلى أى مدى يمكننى مشاركتكم بها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع أغسطس أن حمزة قُتل خلال العامين الأخيرين، فى عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين فى الاستخبارات الأمريكية، وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا.
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