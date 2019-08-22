وزير الدفاع الأمريكى يؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، الخميس، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أسامة بن لادن، بحسب "سكاى نيوز".





وقال إسبر فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".





وأضاف: "ليس لدى تفاصيل. وإذا كانت لدى تفاصيل فأننى لست متأكدا إلى أى مدى يمكننى مشاركتكم بها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



