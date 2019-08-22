أرباح الشركات السعودية المدرجة تتراجع 30.5% خلال الربع الثاني

تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة بنسبة 30.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 على أساس سنوي، لتبلغ نحو 19.8 مليار ريال، مقابل نحو 28.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي 2018، بانخفاض قيمته 8.7 مليار ريال.





كما تراجعت أرباح الشركات بنسبة 7.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 على أساس ربعي، حيث كانت نحو 21.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قيمته 1.65 مليار ريال.





ويشمل التقرير أرباح 168 شركة أعلنت نتائجها فيما بقية الشركات أعلنت عدم تمكنها من الإعلان.





ولا يتضمن التقرير نتائج الصناديق العقارية المتداولة.