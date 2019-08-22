التجديف يتسلم ميداليات مسابقات ال500 متر بالألعاب الإفريقية





حقق التجديف المصري ٤ ميداليات اليوم، الأربعاء، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بواقع 2فضه و 2برونز في سباقات 500 متر للرجال والسيدات.





حقق الميداليات الفضية، أحمد عبد الخالق ودارين حجازي بينما حقق الميداليات البرونزية مريم عبد اللطيف ومحمد قوطة.





يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله





وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية وتواجد في تسليم الميداليات من البعثة الإدارية أحمد سعيد و د . أسامة صادق.





كان التجديف المصري حقق أربعة ميداليات في سباق 1000 متر الذي أقيم أمس بواقع ثلاث فضيات لعبدالخالق البنا وأحمد خالد ودارين حجازي وبرونزية لمريم عبداللطيف ليصبح إجمالي ميداليات التجديف حتى الأن في دورة الألعاب الإفريقية خمس فضيات وثلاث برونزيات.



